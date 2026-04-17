Супрацоўнікі Белтэлерадыёкампаніі далучыліся да рэспубліканскага суботніка
18 красавіка Белтэлерадыёкампанія не толькі асвятляе суботнік, але і прымае ў ім актыўны ўдзел. Кіраўнікі, творчыя і тэхнічныя кадры - супрацоўнікі ўсіх каналаў медыяхолдынга - працуюць ля будынка БТ на Макаёнка, 9.
Калектыўная праца
18 красавіка адразу тры лакацыі ля тэлецэнтра Белтэлерадыёкампаніі набудуць новы выгляд.
Каля ўезду на паркоўку атрымаецца прыгожая занальная агароджа - будзе высаджана каля 40 шарападобных туй. Другую частку будзе відаць з дарогі, дарэчы, на яе выходзяць вокны сталовай. Яшчэ на адным пункце высаджваюць шматгадовыя гартэнзіі.
Іван Эйсмант, Старшыня Белтэлерадыёкампаніі:
"Тэрыторыя вельмі вялікая, кампанія вялікая, таму працы хапае. І, як правіла, займаемся ўборкай тэрыторыі, высаджваем дрэвы. Але сёлета не сталі парушаць традыцыю, таму мы тут акультурваем наш участак".
(Падрабязнасці ў відэа).