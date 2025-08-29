Свята мужных людзей. У Беларусі 31 жніўня адзначаюць Дзень шахцёра

У Беларусі 31 жніўня адзначаюць Дзень шахцёра. З прафесійным святам калектыў і ветэранаў прадпрыемства "Беларуськалій" павіншаваў Прэзідэнт.

Беларусь займае адно з вядучых месцаў у свеце па экспарце гэтай каштоўнай салёнай сыравіны. Здабыча вядзецца ў Салігорску, Петрыкаве, а сёлета стартавала распрацоўка руды ў Любані. У рэгіёне працягваецца будаўніцтва новага горна-узбагачальнага комплексу, якое плануецца завяршыць да канца года. Гэты найбуйнейшы інвестыцыйны праект знаходзіцца пад асаблівай увагай кіраўніка дзяржавы.

Кампанія "Беларуськалій" - адзін з найбуйнейшых у свеце вытворцаў і экспарцёраў гэтай каштоўнай сыравіны. Агульныя запасы калійных руд, што ацэньваюцца ў 6,4 млрд тон, забяспечаць працу прадпрыемства як мінімум на 130 гадоў. Нашу прадукцыю пастаўляем у Расію, Кітай, В'етнам, Іран і Азербайджан.