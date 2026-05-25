ЦЭ і ЦТ стартавалі ў Беларусі: першыя лічбы рэгістрацыі і строгія правілы правядзення

У Беларусі стартавалі выніковыя выпрабаванні - ЦЭ і ЦТ. Для цяперашніх выпускнікоў школ гэта цэнтралізаваны экзамен па выбраным прадмеце. Для тых жа, хто скончыў школу раней або выпускаецца з каледжа, гэта цэнтралізаванае тэсціраванне.

Забяспечыць роўныя і справядлівыя ўмовы для кожнага абітурыента - безумоўны прыярытэт. Сёлета выпрабаванні здае амаль на 7 тыс. чалавек больш, чым у мінулым. Больш за 66 тыс. удзельнікаў зарэгістраваны на цэнтралізаванае тэсціраванне і звыш 59 тыс. - на цэнтралізаваны экзамен. Усяго ў Беларусі адкрыты 144 пункты для здачы ЦЭ і 40 - для ЦТ. У спісе прадметаў па выбары сёння - фізіка, матэматыка, хімія, біялогія, замежныя мовы, гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі, геаграфія і грамадазнаўства.

Асаблівую ўвагу арганізатары надалі бяспецы і камфорту. У кожным пункце на месцы дзяжураць медработнікі, брыгады хуткай дапамогі, супрацоўнікі міліцыі і прадстаўнікі МНС. Працуюць пункты харчавання і продажу канцтавараў. Правілы застаюцца строгімі: асабістыя рэчы і гаджэты неабходна пакідаць у гардэробе. З сабой у аўдыторыю можна і трэба ўзяць веды, пашпарт, пропуск і чорную гелевую ручку (а лепш 2). Тым, хто здае фізіку і хімію, дазволена карыстацца калькулятарам.

Наступны іспыт пройдзе ўжо 29 мая па рускай або беларускай мове на выбар. Для тых, хто не зможа прысутнічаць па ўважлівай прычыне, прадугледжаны рэзервовыя дні - 20 і 22 чэрвеня.