У Мінску адбылося ўрачыстае адкрыццё спартыўнага комплексу БДТУ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску напярэдадні прайшло ўрачыстае адкрыццё новага шматфункцыянальнага спартыўнага комплексу Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. Будаўніцтва заняло парадку трох гадоў. Новы двухпавярховы будынак прапаноўвае шырокія магчымасці для аматараў актыўнага ладу жыцця і прафесійных спартсменаў.
Усярэдзіне гасцей чакаюць: 25-метровы басейн на сем дарожак, універсальная гульнявая зала для міні-футбола, валейбола і баскетбола, спецзалы для бокса і цяжкай атлетыкі, трэнажорная зала, лыжная база.