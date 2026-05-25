У Мінску адбылося ўрачыстае адкрыццё спартыўнага комплексу БДТУ

У Мінску напярэдадні прайшло ўрачыстае адкрыццё новага шматфункцыянальнага спартыўнага комплексу Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. Будаўніцтва заняло парадку трох гадоў. Новы двухпавярховы будынак прапаноўвае шырокія магчымасці для аматараў актыўнага ладу жыцця і прафесійных спартсменаў.

Усярэдзіне гасцей чакаюць: 25-метровы басейн на сем дарожак, універсальная гульнявая зала для міні-футбола, валейбола і баскетбола, спецзалы для бокса і цяжкай атлетыкі, трэнажорная зала, лыжная база.