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Зорка TikTok. Кандуктар з Магілёва ўжо 9 гадоў дае канцэрты прама на працоўным месцы

Зоркі блізка! Здымачная група "Галоўнага эфіру" пракацілася з магілёўскім кандуктарам, што ўзарваў TikTok выкананнем Шатунова. Гэта не пастаноўка: таленавіты Віктар Казлоў абілечвае ўжо 9 гадоў, а паміж справай дае канцэрты. Прыхільнікі ў захапленні.

Уключайце ў 21:00 тэлеканал "Беларусь 1".