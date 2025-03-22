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Зорка TikTok. Кандуктар з Магілёва ўжо 9 гадоў дае канцэрты прама на працоўным месцы
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Зоркі блізка! Здымачная група "Галоўнага эфіру" пракацілася з магілёўскім кандуктарам, што ўзарваў TikTok выкананнем Шатунова. Гэта не пастаноўка: таленавіты Віктар Казлоў абілечвае ўжо 9 гадоў, а паміж справай дае канцэрты. Прыхільнікі ў захапленні.
Уключайце ў 21:00 тэлеканал "Беларусь 1".