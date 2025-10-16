3.73 BYN
Лукашэнка: Беларусь не толькі валодае перадавымі тэхналогіямі, але і стварае іх
Падчас цырымоніі адкрыцця Мінскага гарадскога Цэнтра тэхнічнай творчасці для дзяцей і моладзі Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што краіна не толькі актыўна ўкараняе, але і сама з'яўляецца стваральнікам перадавых тэхналогій, піша БЕЛТА.
У цырымоніі адкрыцця было задзейнічана спецыяльнае ўстройства - мехатронная сістэма. Гэта сімвалічны механізм, які адкрыў дзверы для ўсіх, хто імкнецца да пазнання свету тэхналогій і інавацый. Разам з кіраўніком дзяржавы ў запуску ўстройства ўдзельнічалі двое навучэнцаў цэнтра. Пасля націскання на рычаг усе шасцярэнькі прыйшлі ў рух. З механізма з'явілася "рука робата" з яшчэ адной шасцярэнькай. Яе ўручылі кіраўніку дзяржавы ў знак памяці аб сімвалічным моманце.
Мінскі гарадскі Цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі створаны на месцы былога аўтавакзала "Усходні". Будынак быў рэканструяваны і аснашчаны неабходным абсталяваннем. Цэнтр займае памяшканні агульнай плошчай больш за 7,2 тыс. кв. м.
У цэнтры адкрыты 18 вучэбных лабараторый па розных напрамках інавацыйнай тэхнічнай творчасці. У іх ліку авія-ракетамадэляванне, аўтамотатэхніка, суднамадэляванне, робататэхніка, канструяванне і эксплуатацыя беспілотнікаў, архітэктура і прамысловы дызайн, праграмаванне, мехатроніка, энергетыка. На тэрыторыі побач з цэнтрам размешчаны спецыялізаваныя вулічныя пляцоўкі.