Лукашэнка: Беларусь не толькі валодае перадавымі тэхналогіямі, але і стварае іх

У цырымоніі адкрыцця было задзейнічана спецыяльнае ўстройства - мехатронная сістэма. Гэта сімвалічны механізм, які адкрыў дзверы для ўсіх, хто імкнецца да пазнання свету тэхналогій і інавацый. Разам з кіраўніком дзяржавы ў запуску ўстройства ўдзельнічалі двое навучэнцаў цэнтра. Пасля націскання на рычаг усе шасцярэнькі прыйшлі ў рух. З механізма з'явілася "рука робата" з яшчэ адной шасцярэнькай. Яе ўручылі кіраўніку дзяржавы ў знак памяці аб сімвалічным моманце.