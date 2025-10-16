Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка: Трэба ствараць адпаведныя інтарэсы

Выява

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даручыў прадумаць стымулы для замацавання ўнутры краіны таленавітай моладзі. Адпаведныя заявы ён зрабіў, наведваючы ў Мінску Цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі, паведамляе БЕЛТА.

"Я намякаю на тое, каб вы не страцілі талковых людзей. А попыт каласальны на нашу моладзь, нашых студэнтаў", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што трэба імкнуцца ўтрымліваць перспектыўныя кадры ў Беларусі, ствараючы для гэтага неабходныя ўмовы.

"Сілай не ўтрымаеш зараз. Трэба ствараць адпаведныя інтарэсы", - сказаў ён.

Разделы:

ПрэзідэнтМоладзь