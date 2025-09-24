3.64 BYN
Качанава: На прыкладзе Віцебскай вобласці паглядзелі, як вырашаюцца пытанні па частцы ЖКГ
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
Якасць жыллёва-камунальнага абслугоўвання насельніцтва - пытанне, якое знаходзіцца ў фокусе ўвагі органаў мясцовага кіравання і самакіравання. На кантролі гэта тэма і ў Савеце Рэспублікі.
Так, 25 верасня гавораць у Наваполацку, як зрабіць жыццё ў населеных пунктах больш камфортным. У горадзе праходзіць выязное пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры верхняй палаце парламента.
Чысціня і камфорт гарадоў і малых населеных пунктаў - нацыянальны брэнд Беларусі, і ў гэтым немалую ролю выконвае сістэма ЖКГ. Менавіта яна заўсёды знаходзіцца навідавоку ў беларусаў і з'яўляецца люстэркам эфектыўнасці працы дзяржаўных органаў (глядзіце відэа).