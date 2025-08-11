3.72 BYN
У Жодзінскай жаночай гімназіі адкрыецца спецклас па футболе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У адзінай жаночай гімназіі ў Беларусі, размешчанай у Жодзіне, 1 верасня адкрыецца спецыялізаваны клас па футболе для дзяўчат.
Унікальны праект - вынік сумеснай працы з мясцовым футбольным клубам "Тарпеда-БЕЛАЗ", вучаніцы 5 класа стануць дэбютанткамі праграмы. Мэта - даць магчымасць дзяўчатам займацца ўлюбёным відам спорту, не адрываючыся ад вучобы. Плануецца стварыць і мясцовую жаночую каманду.