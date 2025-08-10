Глядзець анлайнПраграма ТБ
Завяршаецца рэканструкцыя моста праз Прыпяць - аб'ект абяцае здзівіць

Завяршаецца рэканструкцыя моста праз Прыпяць у Мазыры. Устаноўка апошніх дзвюх апор і перакрыццяў паміж імі - апошні этап складанага працэсу. На значных участках забетанаваны пешаходныя тратуары і ўсталяваны агароджы. Аб'ект, патрэбны людзям, абяцае здзіўляць сучасным функцыяналам і вытанчанасцю выканання.

Аўтамабільны мост праз Прыпяць працягласцю 900 метраў - адзін з самых доўгіх у краіне. Адкрыццё ў планах не пазней за май наступнага года.