3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
21 сакавіка беларусы прымуць удзел у 2 гонках на ЧР па біятлоне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чэмпіянат Расіі па біятлоне працягваецца ў Цюмені. 21 сакавіка ў праграме адразу дзве гонкі.
Спачатку прыхільнікаў чакае мужчынскі мас-старт. Беларускую каманду прадставяць некалькі лыжнікаў, у тым ліку і Дзмітрый Лазоўскі, які заваяваў на спаборніцтвах ужо дзве ўзнагароды: серабро ў суперспрынце, а таксама ён стаў другім у саставе змяшанай эстафеты з Мікітам Лобаставым, Дзінарай Смольскай і Ганнай Солай.
Старт гонкі ў 10:00, а ў 12:30 пачынаем сачыць за жаночай эстафетай. Прамыя трансляцыі з Цюмені вядзе тэлеканал "Беларусь 5".