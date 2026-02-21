Глядзець анлайнПраграма ТБ
23 лютага ў 17:00 мінскае "Дынама" згуляе супраць ХК "Тарпеда"

Сталічнае хакейнае "Дынама" 23 лютага ў рамках рэгулярнага чэмпіянату КХЛ у Ніжнім Ноўгарадзе пазмагаецца з мясцовым "Тарпеда", сваім прамым канкурэнтам за больш высокае месца ў будучым плэй-оф.

На гэты момант мінчане апярэджваюць ніжагародцаў на два балы, пры гэтым у беларускай каманды ёсць гульня ў запасе.

Пачатак паядынку ў 17:00, у прамым эфіры за сустрэчай сачыце на тэлеканале "Беларусь 5".

У гэтым сезоне дружына Дзмітрыя Квартальнага атрымала тры перамогі з трох магчымых над "Тарпеда".

Разделы:

СпортХакей