23 лютага ў 17:00 мінскае "Дынама" згуляе супраць ХК "Тарпеда"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сталічнае хакейнае "Дынама" 23 лютага ў рамках рэгулярнага чэмпіянату КХЛ у Ніжнім Ноўгарадзе пазмагаецца з мясцовым "Тарпеда", сваім прамым канкурэнтам за больш высокае месца ў будучым плэй-оф.
На гэты момант мінчане апярэджваюць ніжагародцаў на два балы, пры гэтым у беларускай каманды ёсць гульня ў запасе.
Пачатак паядынку ў 17:00, у прамым эфіры за сустрэчай сачыце на тэлеканале "Беларусь 5".
У гэтым сезоне дружына Дзмітрыя Квартальнага атрымала тры перамогі з трох магчымых над "Тарпеда".