23 лютага з этапа Кубка свету ў Азербайджане прыбылі беларускія батутысты

Трымаюць высокую планку і штораз пацвярджаюць сваё рэнамэ беларускія батутысты. Раніцай 23 лютага зборная краіны вярнулася з Азербайджана з этапа Кубка свету. Сустракала каманду і здымачная група "Першага інфармацыйнага". З Баку беларусы вязуць тры залатыя і адну сярэбраную ўзнагароды.

У індывідуальных скачках роўных не было Яне Лебедзевай і Андрэю Буйлову. Таксама хлопец у тандэме з Іванам Літвіновічам перамог у сінхронных скачках. Двухразовы алімпійскі чэмпіён у міксце з Лебедзевай прымерыў серабро.

Гэта быў першы старт у новым сезоне. Наступным для беларускай зборнай стане этап Кубка свету ў Алкмары. Спаборніцтвы ў Нідэрландах пройдуць у сярэдзіне сакавіка 2026 года.

