28 лютага "МЛ Віцебск" і гродзенскі "Нёман" згуляюць у матчы за Суперкубак Беларусі
Аўтар:Максім Кембель
Беларускі футбол нарэшце вяртаецца. Матч, якога чакалі ўсе прыхільнікі гульні нумар адзін - грандыёзная бітва за Суперкубак краіны. Трафей будзе разыграны 16-ты раз, і ў 2026 годзе за яго будуць змагацца "МЛ Віцебск" і гродзенскі "Нёман".
Пачаць новы сезон з трафея - ідэальны план для любой каманды. І ў пытанні, як ставіцца да Суперкубка, усё па палічках расклаў Ігар Кавалевіч - галоўны трэнер "Нёмана" (больш падрабязна – глядзіце відэа).