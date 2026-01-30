3.75 BYN
31 студзеня Арына Сабаленка і Алена Рыбакіна згуляюць у фінале Australian Open
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Галоўны матч або бітва за тытул - Арына Сабаленка і Алена Рыбакіна 31 студзеня паспрачаюцца за перамогу на першым у сезоне турніры Вялікага шлема Australian Open.
Тэнісісткі з'явяцца на корце ў 11:30 па беларускім часе. Гэты фінал стане рэмейкам вырашальнага супрацьстаяння 2023 года, калі прадстаўніца Казахстана ўступіла беларусцы.
Дзяўчаты маюць багатую гісторыю вочных супрацьстаянняў - 14 сустрэч. У 8 выпадках паспяховей была Арына Сабаленка. Для беларускай спартсменкі гэта чацвёрты па ліку фінал, беларуска - двухразовая ўладальніца трафея.