7 лютага беларускія спартсмены ўступяць у барацьбу за ўзнагароды зімовых Алімпійскіх гульняў
Аўтар:Андрэй Казлоў
Нават у самых няпростых акалічнасцях беларускі спорт дэманструе сваё яднанне, сілу і жаданне ўслаўляць родную краіну.
Ужо 7 лютага нашы спартсмены ўступяць у барацьбу за ўзнагароды зімовых Алімпійскіх гульняў, якія праходзяць у Італіі. І так здарылася, што гэта будуць прадстаўніцы прыгожага полу. І менавіта беларускія чэмпіёнкі заўсёды на алімпіядах дэманстравалі асаблівы вынік.
Зімовая Алімпіяда - 2026. 7 лютага ў барацьбу за медалі ўступяць Марына Зуева і Ганна Каралёва (гл. відэа).