7 лютага беларускія спартсмены ўступяць у барацьбу за ўзнагароды зімовых Алімпійскіх гульняў

Нават у самых няпростых акалічнасцях беларускі спорт дэманструе сваё яднанне, сілу і жаданне ўслаўляць родную краіну.

Ужо 7 лютага нашы спартсмены ўступяць у барацьбу за ўзнагароды зімовых Алімпійскіх гульняў, якія праходзяць у Італіі. І так здарылася, што гэта будуць прадстаўніцы прыгожага полу. І менавіта беларускія чэмпіёнкі заўсёды на алімпіядах дэманстравалі асаблівы вынік.