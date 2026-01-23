3.74 BYN
Акіян эмоцый - золата і серабро заваявалі беларусы ў другі дзень 4-га этапу Кубка Садружнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вялікае свята біятлона працягваецца ў гэтыя выхадныя ў нашай краіне. Раўбічы прымаюць 4-ы этап Кубка Садружнасці. Першы дзень спаборніцтваў прынёс нам адзін бронзавы медаль, але другі падарыў серабро і золата.
Дзень атрымаўся яркім і для балельшчыкаў, і для саміх спартсменаў.
4-ы этап Кубка Садружнасці: золата і серабро другога дня спаборніцтваў (падрабязнасці ў відэа)