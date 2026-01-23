Глядзець анлайнПраграма ТБ
Акіян эмоцый - золата і серабро заваявалі беларусы ў другі дзень 4-га этапу Кубка Садружнасці

Вялікае свята біятлона працягваецца ў гэтыя выхадныя ў нашай краіне. Раўбічы прымаюць 4-ы этап Кубка Садружнасці. Першы дзень спаборніцтваў прынёс нам адзін бронзавы медаль, але другі падарыў серабро і золата.

Дзень атрымаўся яркім і для балельшчыкаў, і для саміх спартсменаў.

4-ы этап Кубка Садружнасці: золата і серабро другога дня спаборніцтваў (падрабязнасці ў відэа)

Разделы:

Спорт