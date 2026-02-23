3.73 BYN
Алена Кулак заваявала золата ў мас-старце на чэмпіянаце Беларусі, Сола - другая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мека зімовых відаў спорту зноў у эпіцэнтры біятлонных баталій. Раўбічы прымае чэмпіянат краіны.
Праграма заключнага дня спаборніцтваў стартавала з жаночага мас-старту. І першай фінішную рысу перасекла Алена Кулак, дапусціўшы толькі 2 промахі на заключным агнявым рубяжы. Стральба не склалася ў Ганны Сола, спартсменка прамахнулася сем разоў. Тройку прызёраў замкнула Вікторыя Шашкова.
Алена Кулак, чэмпіёнка Беларусі па біятлоне ў мас-старце:
"Сёння лыжы зусім не ехалі. Вельмі цяжка было з першага круга. Так, у цэлым атрымалася адносна іншых мас-стартаў стральба. Умовы надвор'я дазволілі сёння страляць не так сумна".
У мужчын жа роўных у мас-старце не было Ілью Аўсеенку. Адзначым, лідары зборнай Антон і Дзінара Смольскія гэты старт прапускаюць.