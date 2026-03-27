Арына Сабаленка - двухразовая чэмпіёнка "тысячніка" ў Маямі

Такім чынам, беларуска стала ўсяго пятай тэнісісткай, якой удалося аформіць "Сонечны дубль". Менш як месяц таму лідар планетарнага топу, які забраў галоўны трафей у Індыян-Уэлсе, у фінале абгуляўшы прынцыповую саперніцу з Казахстана Алену Рыбакіну. Дарэчы, тытул у Маямі для Арыны стаў ужо 24-м у кар'еры і трэцім у сезоне.