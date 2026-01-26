3.74 BYN
Арына Сабаленка прабілася ў паўфінал першага ў сезоне турніру Вялікага шлема - Australian Open
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Арына Сабаленка прабілася ў паўфінал першага ў сезоне турніру Вялікага шлема - Australian Open. У чвэрцьфінале беларусцы супрацьстаяла 27-я ў сусветным рэйтынгу амерыканка Іва Ёвіч. Сустрэча працягвалася паўтары гадзіны і завяршылася ў двух сэтах на карысць Арыны - 6:3, 6:0.
Саперніцай Сабаленкі па паўфінале стане пераможніца супрацьстаяння паміж Коры Гаўф і Элінай Світолінай.