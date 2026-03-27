Арына Сабаленка выйграла турнір WTA-1000 у Маямі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Арына Сабаленка другі раз выйграла турнір WTA-1000 у Маямі. У фінале беларуска сустракалася з амерыканкай Кары Гауф, якая займае чацвёртае месца ў сусветным рэйтынгу, і перамагла ў трохсетавым паядынку - 6:2, 4:6, 6:3.
Такім чынам, наша тэнісістка не толькі абараніла тытул у Маямі, але і выйграла "Сонечны дубль".
Дзве перамогі ў фіналах "тысячнікаў" на амерыканскіх кортах за адзін год - рэдкае дасягненне. Зараз у Арыны Сабаленкі, якая зноў пацвердзіла статус першай ракеткі свету, - 24 чэмпіёнскія тытулы на турнірах пад эгідай WTA.