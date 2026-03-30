"Бамбічны вынік для клуба". Квартальнаў пра лік 4:0 у серыі

Чацвёрты матч дынамаўскага дэрбі прайшоў у Маскве і завяршыўся перамогай гасцей з лікам 2:1 у авертайме. Абедзве шайбы за "зуброў" закінуў Станіслаў Галіеў. У папярэдніх гульнях серыі мінчане былі мацнейшымі з вынікамі 3:1, 4:1 і 2:1 адпаведна.