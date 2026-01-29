3.74 BYN
2.85 BYN
3.42 BYN
Беларусь перамагла зборную Славеніі па міні-футболе ў Еўра-2026
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Нацыянальная зборная Беларусі дабілася перамогі над Славеніяй у заключным матчы групы фінальнай стадыі Еўра-2026 па міні-футболе.
Наша каманда паказала характар і змагла адсвяткаваць перамогу над вельмі няпростым сапернікам, для якога гэта быў таксама матч жыцця. Вынік - 3:2 у карысць беларусаў, але выйсці ў гістарычны плэй-оф чэмпіянату Еўропы не змаглі па дадатковых паказчыках.
Гэта першая ў гісторыі перамога зборнай Беларусі ў фінальнай стадыі чэмпіянату Еўропы.