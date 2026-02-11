Беларус Варабей заняў шостае месца ў пасьюце на этапе Кубка Садружнасці ў Сочы

На старт мужчынскага пасьюта Варабей выйшаў дзясятым за 54 секунды адставання ад лідара. Максім дапусціў па адным прамаху на першым і трэцім агнявых межах, да заключнай стойкі беларус падыходзіў дзявятым. Стойку наш біятланіст адпрацаваў без памылак, дзякуючы чаму падняўся на чацвёртае месца. На апошнім крузе Варабей страціў пару пазіцый і фінішаваў шостым. Тройку прызёраў склалі расіяне Карым Халілі, Кірыла Бажын і Данііл Серахвостаў.

Усяго ўдзел у гонцы праследавання прынялі 57 спартсменаў, у тым ліку 12 беларусаў. Лідар агульнага заліку Кубка Садружнасці Антон Смольскі зайшоў на два штрафных кругі, у выніку размяняў 15-е стартавае месца на 10-е фінішнае.