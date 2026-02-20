Беларускія барцы вольнага стылю заваявалі 22 медалі, з іх 9 - залатыя

Нашы барцы вольнага стылю заваявалі 22 медалі, з іх 9 - залатыя, на дамашнім Міжнародным турніры памяці Аляксандра Мядзведзя. Першынство ў Мінску сабрала больш за 300 спартсменаў з 14 краін, сярод якіх прызёры Алімпійскіх гульняў, чэмпіянатаў свету і Еўропы. Гэтыя спаборніцтвы сталі для нашых спартсменаў падводзячым стартам да будучых першынстваў кантынента. У прыватнасці, свае сілы праверыла беларуская моладзь, зборная краіны да 23 гадоў, якой трэба будзе вярнуцца на Міжнародную арэну пад дзяржаўнай сімволікай.