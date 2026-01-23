Беларускія біятланісты выйгралі змяшаную эстафету на дамашнім этапе Кубка Садружнасці

Удзел у змяшанай эстафеце 4х6 км прынялі тры чацвёркі з нашай краіны і шэсць расійскіх квартэтаў. У склад галоўнай беларускай каманды ўвайшлі Дзінара Смольская, Ганна Сола, Сцяпан Данілаў і Антон Смольскі. На стартавым этапе Дзінара была бездакорная на стральбе і перадала эстафету другой за 20 секунд пасля лідара.