3.74 BYN
2.86 BYN
3.34 BYN
Беларускія плыўцы дапушчаны выступаць з дзяржаўнай сімволікай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія плыўцы дапушчаны да міжнародных стартаў па водных відах спорту пад дзяржаўнай сімволікай.
Як адзначана ў звароце, спартсмены старэйшага ўзросту будуць удзельнічаць у спаборніцтвах пад эгідай федэрацыі нароўні са сваімі калегамі ў адпаведнай форме, з флагамі і гімнамі. Аднак беларускія хлопцы і дзяўчаты змогуць удзельнічаць у стартах толькі пасля паспяховага праходжання як мінімум чатырох паслядоўных антыдопінгавых праверак.
Апроч гэтага, Расія і Беларусь таксама аднаўляюць паўнапраўныя правы членства ў арганізацыі.