Беларускія плыўцы дапушчаны выступаць з дзяржаўнай сімволікай

Беларускія плыўцы дапушчаны да міжнародных стартаў па водных відах спорту пад дзяржаўнай сімволікай.

Як адзначана ў звароце, спартсмены старэйшага ўзросту будуць удзельнічаць у спаборніцтвах пад эгідай федэрацыі нароўні са сваімі калегамі ў адпаведнай форме, з флагамі і гімнамі. Аднак беларускія хлопцы і дзяўчаты змогуць удзельнічаць у стартах толькі пасля паспяховага праходжання як мінімум чатырох паслядоўных антыдопінгавых праверак.

Апроч гэтага, Расія і Беларусь таксама аднаўляюць паўнапраўныя правы членства ў арганізацыі.

