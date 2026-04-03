3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Брэсцкі футбольны клуб "Дынама" згуляе супраць "Тарпеда-БелАЗ" у чэмпіянаце Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Футбольных балельшчыкаў увечар 3 красавіка чакае адразу дзве сутычкі ўнутранага першынства. Матчы ў Мінску і Брэсце адкрыюць праграму другога тура чэмпіянату Беларусі.
Дзяржынскі "Арсенал" на сталічным полі згуляе супраць Наваполацкага "Нафтана" ў 17:00. А ў 19:00, Брэсцкае "Дынама" прыме жодзінскае "Тарпеда-БелАЗ". Гэта супрацьстаянне ў прамым эфіры пакажа тэлеканал "Беларусь 5".