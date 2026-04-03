Брэсцкі футбольны клуб "Дынама" згуляе супраць "Тарпеда-БелАЗ" у чэмпіянаце Беларусі

Футбольных балельшчыкаў увечар 3 красавіка чакае адразу дзве сутычкі ўнутранага першынства. Матчы ў Мінску і Брэсце адкрыюць праграму другога тура чэмпіянату Беларусі.

Дзяржынскі "Арсенал" на сталічным полі згуляе супраць Наваполацкага "Нафтана" ў 17:00. А ў 19:00, Брэсцкае "Дынама" прыме жодзінскае "Тарпеда-БелАЗ". Гэта супрацьстаянне ў прамым эфіры пакажа тэлеканал "Беларусь 5".

