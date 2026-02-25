3.75 BYN
Чацвёра беларусаў выступяць на зімовай Паралімпіядзе-2026
Усё менш часу застаецца да старту зімовых Паралімпійскіх гульняў, якія пройдуць у італьянскіх Мілане і Карціна-д'Ампеца з удзелам беларусаў.
Нашы спартсмены будуць змагацца за медалі ў лыжных гонках і выступяць з усёй дзяржсімволікай. А гэта значыць, у выпадку перамогі мы пачуем на гульнях беларускі гімн і ўбачым наш флаг.
Ліцэнзіі, нагадаем, атрымалі 4 спартсмены. Гэта тытулаваныя Лідзія Лобан і Валянціна Бірыла (у дзявоцтве - Шыц), Дар'я Фядзьковіч, а таксама пераможца і прызёр нядаўняга Кубка свету Раман Свірыдзенка.
Гэтымі днямі наша каманда знаходзіцца на трэніровачным зборы ў аўстрыйскім Зефельдзе. Паралімпійцы працягваюць падрыхтоўку да Гульняў пад кіраўніцтвам трох трэнераў: Антона Румянцава, Юрыя Буранава і Мікалая Шаблоўскага. Збор прадоўжыцца да канца лютага, а ўжо 1 сакавіка беларускія паралімпійцы плануюць засяліцца ў вёску спартсменаў.
Цырымонія адкрыцця Паралімпійскіх гульняў пройдзе 6 сакавіка. Першыя старты з удзелам беларусаў вызначаны на 9 сакавіка.