Дэлегацыя НАК Беларусі прымае ўдзел у міжнародным форуме ў Турцыі
Спорт пашырае межы. Кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі Віктар Лукашэнка ў рамках VIII міжнароднага форуму ў Турцыі правёў сустрэчу з прэзідэнтам Сусветнай канфедэрацыі этнаспорту Белалам Эрдаганам. Бакі абмеркавалі перспектывы развіцця і больш шчыльнага ўзаемадзеяння ў галіне этнічных відаў спорту, надаўшы асаблівую ўвагу кубку наймацнейшых па гарадошным спорце, які пройдзе ў Маладзечне ўжо ў канцы красавіка. Адзначым, Беларуская федэрацыя гарадошнага спорту ўступіла ў Сусветную канфедэрацыю этнаспорту.
На форуме запланавана стварэнне дарожнай карты праекта. Краіна-гаспадыня і лакацыі будучага мерапрыемства пакуль не вызначаны. Гэта пытанне ключавое ў Анталлі. "Этнаспорт-2027" сабраў каля 50 арганізацый-членаў з 29 краін, а таксама прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, федэрацый і акадэмічнай супольнасці. Геаграфічны ахоп - Еўразія, Блізкі Усход, Афрыка і Лацінская Амерыка.