3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
FIB гатова зняць абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартсменаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міжнародная федэрацыя хакея з мячом мае намер зняць абмежаванні з беларускіх і расійскіх юніёраў. Гэтае рашэнне было прынята выканкамам FIB на пасяджэнні, якое прайшло 16 студзеня ў фінскім Поры.
Як адзначаецца ў афіцыйнай заяве, арганізацыя гатова пачаць канструктыўны дыялог з нацыянальнымі профільнымі ведамствамі віду спорту адносна ўдзелу юных спартсменаў у будучых спаборніцтвах пад эгідай FIB. І гэтым рашэннем структура застаецца адданай асноватворным прынцыпам алімпійскага руху.
Раней, у снежні 2025 года, Міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў зняць усе абмежаванні на ўдзел атлетаў з Беларусі і Расіі ў міжнародных юнацкіх спаборніцтвах.