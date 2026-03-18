Каманда Беларусі выйграла серабро ў змяшанай эстафеце на чэмпіянаце Расіі па біятлоне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зборная Беларусі ўзяла серабро змяшанай эстафеты чэмпіянату Расіі па біятлоне ў Цюмені. На другую прыступку п'едэстала паднялася наша асноўная каманда.
Першай на дыстанцыю сышла алімпійская чэмпіёнка Дзінара Смольская, якая перадала эстафету Ганне Соле - пятай, і яна здолела перамясціць наш квартэт на другую пазіцыю. Але пасля этапа Мікіты Лобастава беларусы апусцяцца на чацвёрты радок і ўсё вырашыць фінішор у асобе Дзмітрыя Лазоўскага, ён пусціў наперад толькі прадстаўніка Маскоўскай вобласці Карыма Халілі.
Гэта другая ўзнагарода для беларусаў на чэмпіянаце Расіі. Напярэдадні таксама серабро ў суперспрынце заваяваў Дзмітрый Лазоўскі. Заўтра на спаборніцтвах - выхадны, а ў суботу - мужчынскі мас-старт і жаночая эстафета.