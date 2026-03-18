Каманда Беларусі выйграла серабро ў змяшанай эстафеце на чэмпіянаце Расіі па біятлоне

Першай на дыстанцыю сышла алімпійская чэмпіёнка Дзінара Смольская, якая перадала эстафету Ганне Соле - пятай, і яна здолела перамясціць наш квартэт на другую пазіцыю. Але пасля этапа Мікіты Лобастава беларусы апусцяцца на чацвёрты радок і ўсё вырашыць фінішор у асобе Дзмітрыя Лазоўскага, ён пусціў наперад толькі прадстаўніка Маскоўскай вобласці Карыма Халілі.