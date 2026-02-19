Каманда Прэзідэнта Беларусі выйграла чацвёрты матч у РХЛ

Гаспадары лёду абгулялі саперніка з лікам 12:6, і для гасцей на гэтым сезон скончыўся. Каманда кіраўніка дзяржавы адкрыла лік у першым перыядзе - адрозніўся Мікалай Лукашэнка, а на перапынак сышла з перавагай у дзве шайбы. Другая дваццаціхвілінка атрымалася яшчэ больш насычанай на прыгожыя атакі і ўзяцця варот. Аўтарам адной з шайбаў стаў Прэзідэнт нашай краіны.

Але самым дзейсным апынуўся трэці перыяд. Аднак пры ўсім старанні хакеістаў Віцебскага рэгіёна шанцаў супраць дзеючых уладальнікаў трафея ў іх не было.

Якія дружыны таксама трапяць у накаўт-раўнд, стане вядома толькі праз тыдзень. Інтрыга гэтага розыгрышу настолькі высокая, што на астатнія тры месцы прэтэндуюць адразу пяць каманд. У наступную суботу, 28 лютага, у вочных супрацьстаяннях за працяг барацьбы за медалі лігі хакеісты Мінскага рэгіёна сустрэнуцца з дружынай Гродзенскай вобласці, а Магілёўская каманда згуляе супраць Брэсцкай.