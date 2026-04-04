Каманда Прэзідэнта стала пераможніцай турніру РХЛ

У фінальнай серыі турніру, якая доўжыцца да дзвюх перамог, у саперніках аказалася зборная Мінскай вобласці. Пасля поспеху ў мінулы аўторак (6:3) у суботу, 4 красавіка, гаспадарам "Алімпік-Арэны" трэба было не саступіць для таго, каб гарантаваць залатыя медалі. Матч пачаўся дынамічна. Ужо на першай хвіліне Андрэй Касціцын з перадачы Аляксандра Лукашэнкі адкрыў лік. Другі перыяд атрымаўся больш дзейсным. Павел Волчак вылучыўся ў камандзе Прэзідэнта. У гасцей аднавілі парытэт на табло Аляксандр Лукашэвіч і Ілья Бусілка. У заключнай траціне Арцём Каркоцкі і Андрэй Міхалёў прынеслі выніковую перамогу, 4:2. Для лядовай дружыны кіраўніка дзяржавы гэты чэмпіёнскі тытул стаў 17.