3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Каманда "Спешыял Алімпікс" прадставіць Беларусь на "Майстэрскіх гульнях - 2026" у ААЭ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнцкі спартыўны клуб працягвае на справе даказваць, што спорт для ўсіх і без меж. Ужо 6 лютага ў сталіцы Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў стартуюць "Майстэрскія гульні - 2026".
На гэтым найбуйнейшым мультыспартыўным форуме Блізкага Усходу краіну прадставіць каманда беларускага камітэта "Спешыял Алімпікс", што стала магчымым дзякуючы цеснай кааперацыі арганізацыі і Прэзідэнцкага спартыўнага клуба.
Пяць атлетаў выступяць у спаборніцтвах па лёгкай атлетыцы - выхаванцы Глускага дзіцячага сацыяльнага пансіяната "Вяснова".
"Майстэрскія гульні" пройдуць у Абу-Дабі з 6 па 15 лютага. Усяго ў рамках мультыспартыўнага форуму выступяць 25 тыс. спартсменаў з 120 краін свету. Праграма спаборніцтваў уключае ў сябе 33 віды спорту.