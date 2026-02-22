3.73 BYN
Хакеісты "Ліды" і "Брэста" сустрэнуцца ў рамках рэгулярнага чэмпіянату Экстралігі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
За тры туры да завяршэння рэгулярнага чэмпіянату Экстралігі застаецца шмат пытанняў! Два з іх стаяць асабліва востра. Першае - якая з сямі топавых каманд апынецца лішняй і не атрымае прамую пуцёўку ў плэй-оф? Другое - хто ж фінішуе на 11-й пазіцыі і застанецца без магчымасці выступіць у плэй-ін?
Хакейнае першынство набліжаецца да развязкі! І сёння нас чакае барацьба "Ліды" і "Брэста". Абодва калектывы імкнуцца выканаць свае турнірныя задачы. Таму нас чакае бескампрамісны матч. Два дні таму дружыны разабраліся, хто мацнейшы - толькі ў серыі булітаў. Прамая трансляцыя супрацьстаяння на тэлеканале "Беларусь 5". Пачатак у 19:20.