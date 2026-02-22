Хакеісты "Ліды" і "Брэста" сустрэнуцца ў рамках рэгулярнага чэмпіянату Экстралігі

За тры туры да завяршэння рэгулярнага чэмпіянату Экстралігі застаецца шмат пытанняў! Два з іх стаяць асабліва востра. Першае - якая з сямі топавых каманд апынецца лішняй і не атрымае прамую пуцёўку ў плэй-оф? Другое - хто ж фінішуе на 11-й пазіцыі і застанецца без магчымасці выступіць у плэй-ін?

