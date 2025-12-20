Матч зорак беларускай хакейнай Экстралігі: шоу пройдзе ў Салігорску 27 снежня

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a62a0e2-d928-4045-b1c7-64e109d32af0/conversions/cc740d7f-2984-404a-ab88-34d60a6e3c2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a62a0e2-d928-4045-b1c7-64e109d32af0/conversions/cc740d7f-2984-404a-ab88-34d60a6e3c2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a62a0e2-d928-4045-b1c7-64e109d32af0/conversions/cc740d7f-2984-404a-ab88-34d60a6e3c2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a62a0e2-d928-4045-b1c7-64e109d32af0/conversions/cc740d7f-2984-404a-ab88-34d60a6e3c2b-xl-___webp_1920.webp 1920w

У беларускай хакейнай Экстралізе будзе вялікая падзея - Матч зорак. Традыцыю правядзення такіх шоу-паядынкаў вырашана было адрадзіць праз амаль 18 гадоў. І вось 27 снежня ў Салігорск прыедуць чатыры каманды, якія вызначаць лепшую ў фармаце 3х3.

Такі фармат зараз актыўна развіваецца ў свеце. Ад класікі 5х5 ён адрозніваецца дынамікай. У мінулым сезоне балельшчыкі сачылі за чэмпіянатам КХЛ 3х3. Там, дарэчы, быў і айчынны інтарэс. Прывядзём займальную статыстыку. У гэтым хакеі кідок здараецца кожныя 7 секунд. А каб шайбе трапіць у вароты, спатрэбяцца ўсяго 152 секунды.

Форвард "Ліды" Максім Кунішнікаў у топе бамбардзірскай гонкі Экстралігі. Натуральна, галеадора зорныя настаўнікі не маглі не забраць з драфту.

Каманды для шоу ўжо сфарміраваныя. Дружыны ўзначалілі Іван Усенка са смаленскага "Славуціча", Аляксей Бондзікаў з наваполацкага "Хіміка", Дзмітрый Краўчанка з "Брэста", а таксама Сяргей Стась са сталічнага "Юнацтва". Усяго на драфт выйшлі 42 гульцы. Яны былі вызначаны па выніках галасавання фанатаў, прадстаўнікоў СМІ і трэнераў беларускага чэмпіянату. Усяго ў кожным калектыве аказаліся па 9 хакеістаў.

Хакей - гэта даўно не проста гульня, а сапраўднае шоу. А свята ў Беларусі рабіць умеюць. Кожны матч мінскага "Дынама" таму доказ. Дарэчы, менавіта крэатыўная каманда бела-сініх і профільнай федэрацыі віду спорту рыхтуюць падзею. І гэта значыць толькі адно - будзе ярка!