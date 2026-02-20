"Неспартыўныя паводзіны": што зараз адбываецца ў алімпійскім руху

Сусветны спорт стаў гульнёй палітыкаў, якія не дапускаюць да стартаў вядучых спартсменаў. Уявіце сабе галівудскі блокбастар, з якога падчас мантажу выразалі ўсіх галоўных герояў. Вось так выглядае сёння Алімпіяда. У Італіі завяршаюцца Гульні, на апошні дзень традыцыйна трапляе фінал хакейнага турніру, які на гэтай Алімпіядзе быў цалкам непаўнавартасным без беларускіх і расійскіх хакеістаў. Хоць усе балельшчыкі разумеюць, якія яркія склады, тым больш з зоркамі каманд НХЛ, маглі выставіць нашы зборныя.