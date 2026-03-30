Пайшоў з жыцця галоўны трэнер гандбольнага клуба "Мяшкоў Брэст"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Раптоўна памёр галоўны трэнер гандбольнага клуба "Мяшкоў Брэст" 50-гадовы расійскі спецыяліст Эдуард Какшараў, паведамляе БЕЛТА.
Эдуард Какшараў узначаліў "Мяшкоў Брэст" у 2023 годзе, пад яго кіраўніцтвам каманда неаднаразова станавілася чэмпіёнам, уладальнікам Кубка і Суперкубка Беларусі. У бытнасць гульцом Эдуард Какшараў у складзе зборнай Расіі ў 2000 годзе стаў алімпійскім чэмпіёнам у Сіднеі, а на Гульнях-2004 у Афінах заваяваў бронзу. У яго актыве таксама золата і серабро чэмпіянатаў свету.