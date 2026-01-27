3.74 BYN
7 беларускіх спартсменаў выступяць на зімовай Алімпіядзе ў Італіі ў нейтральным статусе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стаў вядомы поўны спіс беларускіх і расійскіх спартсменаў, якія выступяць на зімовых Гульнях у Італіі. На зімовай Алімпіядзе беларускія атлеты будуць прадстаўлены ў нейтральным статусе. У Мілан і Карціна-д'Ампеца адправяцца 7 чалавек, ад Расіі - 13.
Айчынная дэлегацыя стане самай малалікай. Не ўсе сусветныя федэрацыі прынялі рэкамендацыі МАК аб допуску атлетаў дзвюх краін да кваліфікацыі на форум як кіраўніцтва да дзеяння. Па прыклад далёка хадзіць не трэба. У IBU зрабілі ўсё, каб сярод біятланістаў не апынулася ні беларусаў, ні расіян (глядзіце відэа).