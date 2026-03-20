"Славія-Мазыр" прыме мінскае "Дынама" ў першым туры чэмпіянату Беларусі па футболе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Цэнтральны матч першага тура чэмпіянату Беларусі па футболе ўжо 21 сакавіка прыме Мазыр. Мясцовая "Славія" сустрэнецца з мінскім "Дынама".
Год таму дома "арлы" Івана Біёнчыка разграмілі "бела-сініх" з лікам 3:0, але затым уступілі 1:3 у сталіцы.
У новым розыгрышы саставы дружын кардынальна змяніліся. На чыім баку поспех будзе сёння, даведаемся з прамой трансляцыі на тэлеканале "Беларусь 5" у 15:50.