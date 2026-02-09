3.73 BYN
Стартавалі першыя трэніроўкі фінальнага этапу спаборніцтваў "Снежны снайпер"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пакуль у Сочы разгараюцца біятлонныя баталіі 5-га этапу Кубка Садружнасці, у Раўбічах на заснежаных трасах не дрэмле юнае пакаленне чэмпіёнаў.
Рэспубліканскія спаборніцтвы на прызы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба "Снежны снайпер" гатовы ярка заявіць сваіх фіналістаў з усёй Беларусі.
Больш за 100 удзельнікаў пачалі першыя трэніроўкі, выпрабаваўшы лыжы і вінтоўкі, а таксама сутыкнуліся з няпростымі ўмовамі надвор’я, падобна прафесійным стартам. Але здавацца і скардзіцца будучыя асы біятлона нават не плануюць.
"Асноўны ўпор мы робім менавіта на стралковую падрыхтоўку", - адзначыў трэнер каманды па біятлоне г. Мінска Віталь Шарупіч.
13 лютага стартуюць спрынтарскія гонкі, 15 лютага запланаваны мас-старты і змяшаныя эстафеты.