Відовішчныя гонкі сабралі прыхільнікаў біятлона і лыжных гонак у Раўбічах на "Мінскай лыжні - 2026"
Аўтар:Станіслаў Ліпскі, Максім Кембель
У Раўбічах адбылося вялікае свята спорту і вясны.
"Мінская лыжня - 2026" сабрала прыхільнікаў біятлона і лыжных гонак. Больш за 60 каманд і 4 самыя відовішчныя гонкі ў фармаце эстафеты.
Спаборнічалі спартсмены-аматары высокага статусу. На лыжню выйшлі міністры і іх намеснікі, каб сваім прыкладам паказаць, што спорт аб'ядноўвае. І, вядома, ярка і прыгожа павіншаваць жанчын з надыходзячым святам.
У Раўбічах 7 сакавіка працавала вялікая здымачная група Белтэлерадыёкампаніі. Усе эмоцыі маштабнага свята спорту і вясны - у нашым матэрыяле (гл. відэа).