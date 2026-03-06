Глядзець анлайнПраграма ТБ
Відовішчныя гонкі сабралі прыхільнікаў біятлона і лыжных гонак у Раўбічах на "Мінскай лыжні - 2026"

У Раўбічах адбылося вялікае свята спорту і вясны.

"Мінская лыжня - 2026" сабрала прыхільнікаў біятлона і лыжных гонак. Больш за 60 каманд і 4 самыя відовішчныя гонкі ў фармаце эстафеты.

Спаборнічалі спартсмены-аматары высокага статусу. На лыжню выйшлі міністры і іх намеснікі, каб сваім прыкладам паказаць, што спорт аб'ядноўвае. І, вядома, ярка і прыгожа павіншаваць жанчын з надыходзячым святам.

У Раўбічах 7 сакавіка працавала вялікая здымачная група Белтэлерадыёкампаніі. Усе эмоцыі маштабнага свята спорту і вясны - у нашым матэрыяле (гл. відэа).

