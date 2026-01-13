Якімі будуць зімовыя Алімпійскія гульні - 2026

Дуэт мегаполіса і гор, урбаністыкі і прыроды. Сімбіёз гламурнага Мілана і самотнага курорта Карціна-д'Ампеца на схілах Альпаў. Ужо 6 лютага ўсе позіркі спартыўнай грамадскасці (у тым ліку і нашы) звернуцца да алімпійскай Італіі.

Гэты форум - першы ў гісторыі Белых Гульняў з такім роскідам спаборніцкіх аб'ектаў. Так паміж двума галоўнымі гарадамі больш як 400 кіламетраў. Для параўнання, ад Пекіна да Чжанцзякоу, якія прымалі Алімпіяду ў 2022-м, было ўсяго 180 (больш падрабязна - глядзіце відэа).