Заключная гонка 4-га этапа Кубка Садружнасці пройдзе ў Раўбічах 25 студзеня

У Раўбічах сёння пройдзе заключная гонка 4-га этапа Кубка Садружнасці. Адразу тры беларускія квартэты будуць змагацца за месцы на п'едэстале ў змяшанай эстафеце.



Антон і Дзінара Смольскія выступяць у кампаніі Ганны Солы і Сцяпана Данілава. Яшчэ адну чацвёрку складуць Ірына Шаклеіна, Алена Кулак, Максім Варабей і Мікіта Лобастаў. А Дзмітрый Лазоўскі трапіў у квартэт разам з Ксеніяй Варабей, Алінай Зайцавай і Паўлам Бялько. Усяго ж на перамогу будуць прэтэндаваць 10 каманд. Змяшаная эстафета стартуе ў 13:45. У прамым эфіры гонку пакажа "Беларусь 5".



Нагадаем, зараз у актыве нашай зборнай тры медалі хатняга этапа. У Антона Смольскага бронза ў спрынце першага дня і золата ў гонцы праследавання. З перамогай у пасьюце на этапе Кубка Садружнасці спартсмена павіншаваў Прэзідэнт. Ганна Сола ў гонцы праследавання паказала другі вынік.