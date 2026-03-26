Зборная Беларусі па футболе пад кіраўніцтвам Віктара Ганчарэнкі абгуляла Кіпр у таварыскім матчы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зборная Беларусі па футболе перайграла каманду Кіпра з лікам 1:0 у таварыскім матчы, які стаў першым для Віктара Ганчарэнкі ў якасці галоўнага трэнера нацкаманды.
Адзіны гол у паядынку здарыўся ў першым тайме, калі на 25-й хвіліне сустрэчы забіў дэбютант зборнай 22-гадовы Іван Ціхаміраў.
Ужо 29 сакавіка нацыянальная зборная правядзе другі спарынг супраць каманды Арменіі.