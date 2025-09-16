3.65 BYN
Аўтамабільная кампанія Jaguar Land Rover спыніла заводы з-за кібератак
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Jaguar Land Rover знаходзіцца ў прастоі. Брытанскі аўтавытворца спрабуе справіцца з наступствамі кібератакі.
Паводле звестак мясцовых СМІ, пастаўшчыкі ўжо пачалі скарачаць персанал і могуць сутыкнуцца з банкруцтвам.
З-за інцыдэнту спынена работа адразу на трох заводах у Вялікабрытаніі, дзе ў звычайны час выпускаюць каля тысячы аўтамабіляў штодня.
Пакуль спыненне вытворчасці афіцыйна падоўжылі да 24 верасня, аднак эксперты прагназуюць, што яно можа зацягнуцца да лістапада.