Адносіны і давер аднаўляюцца. Самарын пра тэлефонную размову Лукашэнкі і Трампа
Пасля гістарычнай сустрэчы на Алясцы гучных заяў для прэсы не прагучала. Але лідары Трамп і Пуцін паказалі, што яны гатовы гарантаваць бяспеку на еўрапейскім кантыненце. Звярнулі ўвагу эксперты і на той факт, што перад самітам і Пуцін, і Трамп стэлефанаваліся з Лукашэнкам.
Прэзідэнт Беларусі стаў адзіным лідарам, з якім сусветныя пытанні абмяркоўваюць кіраўнікі і Расіі, і ЗША!
Стыў Самарын, палітолаг (ЗША):
"Перад сустрэчай прэзідэнтаў адбылася вельмі вялікая падзея. Гэта тэлефонная размова паміж Прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Лукашэнкам. Гэта размова для многіх стала сюрпрызам, хоць праца ідзе не спыняючыся. Кантакты паміж Рэспублікай Беларусь і Злучанымі Штатамі ні на секунду не спыняюцца. Проста час ад часу мы бачым, як плён гэтай працы вырываецца ў медыйны парадак. Напрыклад, Кіт Келаг прыязджае ў Мінск з палітычнай дэлегацыяй, а затым дэлегацыяй грамадскіх дзеячаў прыязджае ў Рэспубліку Беларусь. Мы бачым размовы, дамоўленасці, кантакты, якія не спыняюцца, перыядычна становяцца бачны ўсім і плён гэтых кантактаў. І мы бачым, што адносіны аднаўляюцца, давер аднаўляецца. Гэта, вядома, вельмі няпросты і доўгі працэс, але ён ідзе".