Акцыя пратэсту ў падтрымку Гуцул праходзіць у Кішынёве

У Кішынёве пратэстуюць за справядлівасць каля турмаў, дзе ўтрымліваюць кіраўніка Гагаузіі Яўгенію Гуцул.

Суд у Кішынёве прыгаварыў Гуцул да 7 гадоў турмы за нібы нелегальнае фінансаванне яе выбарчай кампаніі ў 23-м годзе.

Народны сход Гагаузіі адмовіўся прызнаваць прыгавор. Рэзалюцыю аднагалосна прынялі ўсе дэпутаты аўтаноміі і падкрэслілі, што Гуцул застаецца адзіным легітымным кіраўніком рэгіёна.