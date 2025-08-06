3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Акцыя пратэсту ў падтрымку Гуцул праходзіць у Кішынёве
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кішынёве пратэстуюць за справядлівасць каля турмаў, дзе ўтрымліваюць кіраўніка Гагаузіі Яўгенію Гуцул.
Суд у Кішынёве прыгаварыў Гуцул да 7 гадоў турмы за нібы нелегальнае фінансаванне яе выбарчай кампаніі ў 23-м годзе.
Народны сход Гагаузіі адмовіўся прызнаваць прыгавор. Рэзалюцыю аднагалосна прынялі ўсе дэпутаты аўтаноміі і падкрэслілі, што Гуцул застаецца адзіным легітымным кіраўніком рэгіёна.