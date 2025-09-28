3.64 BYN
Апазіцыйныя партыі Малдовы набралі 49,5 % галасоў на парламенцкіх выбарах
Пасля апрацоўкі 100 % пратаколаў унутры Малдовы падчас парламенцкіх выбараў апазіцыйныя партыі, уключаючы Патрыятычны блок, набіраюць больш за 49,5 %.
Яны апярэджваюць PAS, у якой крыху больш за 44 %, аднак падлік галасоў на ўчастках за мяжой працягваецца, а па вопыце леташніх прэзідэнцкіх выбараў менавіта дыяспара здольная зноў схіліць чару ваг на карысць Санду і яе ручной партыі.
Нягледзячы на больш чым 600 парушэнняў, зафіксаваных падчас галасавання, ЦВК прызнаў, што яны адбыліся. Пры гэтым у Бруселі, як заўсёды, на ўсё тое, што адбываецца, заплюшчваюць вочы.
А вось лідар Партыі сацыялістаў Ігар Дадон ужо заклікаў усе апазіцыйныя сілы выйсці на мірны пратэст 29 верасня перад парламентам Малдовы. Ён пацвердзіў, што Патрыятычны блок зафіксаваў парушэнні на выбарах.